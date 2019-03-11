Ивана Колпакова восстановили в должности главного редактора "Медузы"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Иван Колпаков, ранее покинувший онлайн-издание "Медуза" из-за обвинений в неподобающем поведении, вновь назначен главным редактором издания.

"11 марта 2019 года главным редактором "Медузы" назначен Иван Колпаков. <...> Решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято мной", - приводит "Медуза" слова генерального директора Галины Тимченко.

По словам Тимченко, возвращение Колпакова на должность главреда поддерживают руководители всех подразделений "Медузы" и члены нового совета директоров. "Иван с самого начала был идеологом и лидером издания, мы вместе сделали одно из самых читаемых СМИ в России. Я не знаю другого профессионала, который мог бы лучше справиться с новыми задачами и вызовами", - уточнила она.

Тимченко также сообщила, что первое заседание нового совета директоров пройдет в конце марта 2019 года, на нем будет утвержден план развития компании. "Имена новых членов совета директоров я объявлю позже", - добавила Тимченко.

9 ноября Иван Колпаков ушел в отставку из-за обвинений, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. После инцидента издание покинули несколько сотрудников, в том числе издатель "Медузы" Илья Красильщик.

"Я считаю случившееся тяжелым опытом, но одновременно и серьезным уроком на будущее. Я глубоко сожалею о том, что произошло. <...> Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов", - приводятся слова Тимченко.