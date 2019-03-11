Росфинмониторинг будет использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг намерен использовать искусственный интеллект в работе по противодействию отмыванию денег, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Согласно вашему поручению мы запустили и работаем над созданием искусственного интеллекта совместно с Академией наук, Министерством образования в сфере противодействия отмыванию денег. Мы закончили НИРовские [научно-исследовательские] работы и переходим к конструкторским работам. И совместно с нашими техническими индустриальными партнерами в лице ВТБ, "Газпрома" мы активно работаем. Неплохие результаты", - сказал Чиханчин.

"Тестирование провели уже?" - поинтересовался Путин. Чиханчин ответил утвердительно.

"Некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает и сама постоянно дополняет", - пояснил глава Росфинмониторинга.

Он также отметил, что продолжается работа по противодействию финансирования ИГИЛ (ИГИЛ - прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ). "Сегодня 40 стран объединились вокруг нашего проекта на международной площадке", - сказал Чиханчин.