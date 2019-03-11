ЦБ ожидает ускорения темпов роста экономики в России во втором полугодии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ по-прежнему ожидает ускорения темпов экономического роста в России во втором полугодии 2019 года после некоторого замедления, которое отмечается в настоящее время. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая на Неделе российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Что касается экономического роста, то там мы прогнозируем некоторое небольшое замедление, оценок окончательных еще пока нет. Но ситуация прогнозируемая и подконтрольная, связана, прежде всего, и с внутренними факторами, и с некоторыми внешними", - сказала Юдаева.

"Пока нет оснований не считать, что во второй половине года, когда заработают фискальные меры, экономический рост начнет ускоряться, как мы и прогнозировали ранее", - отметила она.