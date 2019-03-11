Центр судоремонта "Звездочка" отозвал заявление о банкротстве Мурманского пароходства

МУРМАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Компания "Центр судоремонта "Звездочка" ("ЦС "Звездочка") отозвала иск о признании банкротом Мурманского морского пароходства (ММП), ранее поданный в Мурманский арбитражный суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "ЦС "Звездочка" в понедельник.

"Иск о банкротстве отозван в связи с погашением ММП задолженности", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщали ТАСС в компании, сумма претензий составляла около 350 тыс. рублей. Пароходство не выплатило деньги за работу судоремонтного завода "Красная Кузница" - архангельского филиала "ЦС "Звездочка". Причиной финансовых трудностей ранее в ММП называли западные санкции, общую ситуацию в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок.

Ранее координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов сообщил, что в зарубежных портах остаются 7 судов ММП, часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца, часть не могут пройти ремонт. В начале февраля текущего года совет директоров ММП принял отставку прежнего генерального директора Александра Брынцева, который занимал эту должность с осени 2017 года, и назначил главой компании Алексея Глазунова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора - директора по судоходству.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняет до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза.