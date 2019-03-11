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Президент Татарстана поддержал идею выделить специальные счета в банках для самозанятых

Такое решение должно снизить риски при расчете юридических лиц самозанятым

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратиться к Центральному банку РФ с просьбой внести изменения в инструкцию, позволяющую самозанятым использовать специальные счета. Об этом он сообщил, выступая на расширенном заседании Совета по предпринимательству при президента Татарстана.

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Один из предпринимателей на заседании совета отметил, что сегодня крупные предприятия сталкиваются с проблемой при перечислении оплаты за услуги и товары самозанятым. По его словам, такие переводы подвергаются проверкам банков, в ходе которых запрашивается большой объем документов. Бизнесмен предложил приравнять счета самозанятых к счетам индивидуальных предпринимателей. Такое решение должно снизить риски при расчете юридических лиц самозанятым.

"Нам надо обратиться в Центральный банк, чтобы соответствующие изменения были введены. Я думаю, что здесь надо просто внести понятные изменения в инструкцию. По большому счету здесь движения прозрачные. Здесь разговор идет о движении средств гражданина, который зарегистрирован как самозанятый", - сказал он.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, присутствовавший на заседании совета, предложил также направить аналогичное предложение со стороны федерального парламента.

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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