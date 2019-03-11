Президент Татарстана поддержал идею выделить специальные счета в банках для самозанятых

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратиться к Центральному банку РФ с просьбой внести изменения в инструкцию, позволяющую самозанятым использовать специальные счета. Об этом он сообщил, выступая на расширенном заседании Совета по предпринимательству при президента Татарстана.

Один из предпринимателей на заседании совета отметил, что сегодня крупные предприятия сталкиваются с проблемой при перечислении оплаты за услуги и товары самозанятым. По его словам, такие переводы подвергаются проверкам банков, в ходе которых запрашивается большой объем документов. Бизнесмен предложил приравнять счета самозанятых к счетам индивидуальных предпринимателей. Такое решение должно снизить риски при расчете юридических лиц самозанятым.

"Нам надо обратиться в Центральный банк, чтобы соответствующие изменения были введены. Я думаю, что здесь надо просто внести понятные изменения в инструкцию. По большому счету здесь движения прозрачные. Здесь разговор идет о движении средств гражданина, который зарегистрирован как самозанятый", - сказал он.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, присутствовавший на заседании совета, предложил также направить аналогичное предложение со стороны федерального парламента.