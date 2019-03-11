"Ленэнерго" планирует использовать телемеханику для выявления повреждений кабельной сети

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Научно-технический совет "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") рекомендовал компании использовать систему определения повреждений кабельной сети с элементами телемеханики, сообщает компания "Ленэнерго".

Система осуществляет выборочное выявление повреждений и включает в себя элементы телемеханики. Система направлена на повышение управляемости и наблюдаемости сети. По решению совета технология предложена филиалам "Кабельная сеть" и "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети", а также "Курортэнерго" для пилотного апробирования на объектах реконструкции и нового строительства.

Кроме того, совет изучил обоснование применения системы накопления энергии в электрических сетях. "Представленное решение предлагается как мобильный аварийный источник электроэнергии, а также как инструмент компенсации и сглаживания нагрузки в сети", - говорится в сообщении.

"Ленэнерго" является одной из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. "Ленэнерго" занимается передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".