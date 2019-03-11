ФАС перенесла дату рассмотрения дела против структуры Samsung

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ перенесла на 8 апреля рассмотрение дела против российской структуры Samsung ("Самсунг Электроникс Рус Компани") по признакам координации цен на смартфоны и планшеты, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Комиссия ФАС России приняла решение о переносе рассмотрения дела на 8 апреля 2019 года в связи с дополнительной необходимостью исследования полученных доказательств", - сказали в пресс-службе.

ФАС 12 февраля сообщила о возбуждении дела против российской структуры Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" по результатам внеплановой выездной проверки компании, проведенной в 2018 году. По версии ФАС, Samsung координировала цены на смартфоны Galaxy A5 модели 2017 года, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016 года, Galaxy J3 и Galaxy J5 2017 года, а также Galaxy J7 2016 года и 2017 года. Кроме того, вопросы у ФАС вызвали цены на планшеты Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1 и Galaxy Tab S2 VE, а также Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

ФАС проверяет цены на смартфоны с 2016 года. В частности, ведомство неоднократно обвиняло российскую "дочку" Apple в координации цен на iPhone. Летом 2018 года ФАС оштрафовала LG на 2,5 млн руб. за подобные действия.