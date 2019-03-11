Facebook обвинила двух украинских разработчиков в краже данных пользователей

По информации портала, Глеб Случевский и Андрей Горбачев создавали для Facebook приложения по проведению тестов, при установке которых на компьютеры также устанавливались браузерные расширения. Это позволяло им получать доступ к учетным записям пользователей.

Компания Facebook подала иск в суд на двух украинских разработчиков за кражу личных данных пользователей. Об этом сообщает The Verge .

Как сообщается, для сбора данных разработчики с 2017 по 2018 год использовали четыре приложения, в числе которых FQuiz и Supertest. По данным портала, всего они могли украсть данные около 63 тыс. пользователей.

Facebook заявила, что Случевский и Горбачев "причинили непоправимый вред репутации компании". На расследование компания потратила $75 тыс. Как отмечает The Verge, аналогичные действия Сукачевский и Горбачев также осуществляли в других соцсетях.

Кроме того, разработчики могут быть причастны к краже данных 81 тыс. пользователей в 2018 году. В начале ноября Би-би-си сообщила, что в интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тыс. пользователей сети, при этом у 81 тыс. аккаунтов "доступны даже личные сообщения". По данным СМИ, стоящие за утечкой хакеры утверждали, что всего у них есть данные 120 млн человек.