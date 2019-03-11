Собственные доходы бюджета Крыма за пять лет в составе РФ выросли почти в три раза

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Собственные поступления в бюджет Республики Крым за пять лет нахождения полуострова в составе России выросли в 2,5-3 раза с $1 млрд, сообщил на пресс-конференции, приуроченной к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, сравнить Крым, который был до воссоединения с Россией, и Крым сегодняшний, очень просто, потому что до воссоединения "он разрушался, начиная с 1991 года". "Сегодня все восстанавливается: работают и восстанавливаются промышленные предприятия, сельхозпредприятия, инфраструктура невероятными темпами развивается, детские садики новые строят, школы ремонтируют, дороги - все, что можно себе представить, в Крыму восстанавливается. Если в бюджет Крыма в 2013 году мы, условно, собирали $1 млрд в год, то сегодня сами крымчане, собираем почти в 2,5-3 раза больше", - сказал он.

По словам Цекова, промышленное производство на полуострове за пять лет выросло в 2,5 раза.

Сенатор также отметил важность для республики и всей страны создание на полуострове таких масштабных объектов как трасса "Таврида", Крымский мост, новый аэропорт Симферополя и теплоэлектростанции.

Экономические показатели

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что власти республики должны к 2022 году достичь средних по РФ экономических показателей.

"Мы должны поставить задачу к 2022 году выровняться в экономическом и социальном плане, потому что старание есть", - сказала она.

По словам Ковитиди, средства, которые в течение последних лет регион получил в рамках федеральной целевой программы, способствовали развитию различных сфер экономики республики.

"Сегодня можно сказать, что та огромнейшая сумма - более 9 млрд рублей, - которая была передана республике сегодня, она повлекла изменения серьезнейшие агропромышленного комплекса. У нас только площадь виноградников на 2,5 тыс. га увеличилась, а плодово-ягодных - до 2,6 тыс. га. У нас достаточно много предприятий, которые занимались оборонно-промышленным комплексом, они простаивали, разрушались. Сегодня портфель заказов составляет 22 млрд рублей, это достаточно большая сумма, и это не просто заказы, это и рабочие места", - отметила сенатор, добавив, что по майскому указу президента РФ в Крыму реализуются 44 региональных проекта.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации высказались порядка 96,8% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

В новость были внесены изменения (17:25 мск) - добавлена информация про экономические показатели.