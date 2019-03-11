Обналичивание денег в банковском секторе России в 2018 году сократилось почти вдвое

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вывод денежных средств из РФ за рубеж в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 24%, а обналичивание денег в банковском секторе сократилось почти в два раза. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

При этом наибольшее сокращение объемов отмечалось по сомнительным выдачам наличности юридическим и физическим лицам, а также по выводу денежных средств за рубеж с использованием исполнительных документов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Также в материалах ЦБ сообщается, что в структуре обналичивания за 2018 год превалировали выдачи со счетов и по платежным картам физических лиц - 57%, или 100 млрд рублей. На долю выдач со счетов юридических лиц приходится 38%, или 67 млрд рублей. Далее следуют выдачи ИП и по сделкам с ценными бумагами - 4% и 1% соответственно.

В структуре вывода денежных средств за рубеж преобладают авансовые платежи, которые составляют 32%, или 23 млрд рублей, а также сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки - 23%, или 17 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе регулятора, при ощутимом снижении объемов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году усилился его переток в небанковский сектор, что отразилось на росте транзитных операций повышенного риска.

Статистика подготовлена на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения сомнительных операций кредитными организациями и их клиентами.

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