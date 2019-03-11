"Мир" не планирует увеличивать лимит бесконтактной оплаты покупок без ПИН-кода

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Платежная система "Мир" не планирует увеличивать лимит бесконтактной оплаты картой без введения ПИН-кода. В настоящее время этот порог составляет 1 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

"В платежной системе "Мир" при оплате бесконтактными картами ПИН-код не нужно вводить при покупках на сумму до 1 тыс. рублей, повышение этого лимита пока не рассматривается", - сказали в пресс-службе.

С 13 апреля международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате покупок на сумму до 3 тыс. рублей. Сейчас лимит также составляет 1 тыс. рублей.

В пресс-службе отечественной платежной системы отметили, что увеличение лимита связано с особенностями европейского платежного рынка.

"Например, в Англии и некоторых странах Европы при покупке на сумму свыше £30/€25 нужно вставить бесконтактную карту в торговый терминал и ввести ПИН-код, что существенно снижает использование платежей с помощью смартфонов. А в нашей стране такой проблемы нет, так как платежная инфраструктура России при покупке свыше 1 тыс. рублей позволяет платить бесконтактно, нужно только ввести ПИН-код, при этом не нужно вставлять карту в терминал", - пояснили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что необходимость вводить ПИН-код при покупках от 1 тыс. рублей не станет стоп-фактором для развития бесконтактных платежей в России, а подтверждение покупки таким образом делает платеж еще более безопасным и снижает риски для банков.