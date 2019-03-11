Конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2020-2024 годы пройдет в России с 28 мая по 10 июня

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству в России генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с вводом в 2020-2024 годах пройдет с 28 мая по 10 июня 2019 года. Об этом сообщает НП "Совет рынка".

Отбор проектов для включения в программу будет проводиться в два этапа. Первый этап будет идти с 28 мая по 3 июня, второй - с 4 по 10 июня. При этом на втором этапе допускается подача уточненных заявок только для тех проектов, заявки в отношении которых были включены в перечень принятых заявок по итогам первого этапа и только в части изменения значения параметра "плановые капитальные затраты", где новое значение не может превышать предыдущее.

В рамках отбора этого года планируется отобрать проекты на ввод солнечной генерации в 2022 году мощностью 5,6 МВт, ветряных станций - на 2,3 МВт с вводом в 2023 году и на 75,8 МВт с вводом в 2024 году. Также на отборе этого года планируется выбрать генерирующие объекты установленной мощностью менее 25 МВт, функционирующие на основе энергии вод, с вводом в 2020 году суммарной мощностью 93,2 МВт, в 2021 году и 2022 году - по 10,7 МВт, в 2023 году - 11,872 МВт, в 2024 году - 103,3 МВт.

НП "Совет рынка" создано в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", обеспечивает функционирование коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), проводит торги и обеспечивает расчеты между производителями и покупателями электроэнергии.