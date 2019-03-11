США ввели санкции в отношении российско-венесуэльского банка

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Минфин США ввел санкции в отношении банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.

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"Это решение [ввести санкции] показывает, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим [президента Николаса] Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы", - говорится в заявлении руководителя ведомства Стивена Мнучина.

"Еврофинанс Моснарбанк" является российско-венесуэльским совместным банком, действующим в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка. Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе "Еврофинанс Моснарбанка" для финансирования совместных проектов в 2009 году.

Сам "Еврофинанс Моснарбанк" был создан в конце 2003 года в результате присоединения ЗАО "Моснарбанк" к ОАО "АКБ "Еврофинанс". Тогда же банк получил свое нынешнее название. Акционерами кредитной организации являются венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A (49,99%), Газпромбанк и его дочерняя компания "Новфинтех" (25% + одна акция), ВТБ и его зарубежные "дочки" - ITC Consultants и VTBBank (25% + одна акция).

Кредитная организация находится на 96 месте среди российских банков по размеру активов.

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