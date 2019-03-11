Венесуэла не обращалась к России за помощью в связи с энергетическим кризисом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Каракас не обращался за помощью к Москве из-за перебоев с электроснабжением в республике. Об этом заявил в понедельник журналистам посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

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"Нет, об этом нет [не велся разговор]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

7 марта вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

8 марта ситуация стала улучшаться, но перебои с электроснабжением в стране наблюдаются до сих пор.