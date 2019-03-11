Офис PDVSA может открыться в Москве в течение двух месяцев

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Перенос офиса венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву может состояться в течение двух месяцев. Об этом заявил в понедельник журналистам посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Я считаю, что в течение двух месяцев может открыться. Мы работаем в ускоренном темпе", - сказал он.

О переносе европейского офиса PDVSA из Лиссабона в Москву ранее сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.