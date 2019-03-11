Косачев рассказал, что Венесуэла готова закупать в России продукты питания и медикаменты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Венесуэла готова закупать в России продукты питания, сельхозпродукцию и медикаменты - соответствующие обращения переданы в профильные российские министерства, а Совет Федерации будет осуществлять парламентский контроль за их рассмотрением. Об этом сообщил в понедельник глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с послом Венесуэлы в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

"Речь идет, главным образом, о поставках продуктов питания, сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, а также медикаментов. Это три основные группы товаров, в которых сейчас заинтересована Венесуэла, и по которым она готова заключать контракты на коммерческой основе", - сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что речь идет не о безвозмездных поставках, а об оформлении коммерческих контрактов.

"Соответствующие обращения венесуэльской стороны переданы профильным министерствам и ведомствам: министерству промышленности и торговли, министерству сельского хозяйства, в ряд других министерств. Мы сейчас включимся в то, чтобы осуществлять парламентский контроль за тем, как наши федеральные органы исполнительной власти реагируют на соответствующие запросы с тем, чтобы не допускать, во-первых, потерь во времени при рассмотрении соответствующих заявок, а во-вторых, сокращать путь для прохождения этих заявок с тем, чтобы в случаях, где возможно, адресовать эти заявки непосредственно субъектам РФ и производителям, которые работают в регионах", - сказал Косачев.