Росфинмониторинг уточнил, что $350 млн было отмыто через Пробизнесбанк

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росфинмонирторинг уточнил, что $350 млн, выявленных в результате совместной работы со Следственным комитетом, было легализовано через Пробизнесбанк, а не Промсвязьбанк, как следовало из доклада главы ведомства Юрия Чиханчина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 марта доложил о легализации $350 млн через Промсвязьбанк.

"Произошла ошибка. Он [Юрий Чиханчин] говорил до этого о Промсвязьбанке в контексте гособоронзаказа и оговорился. Речь идет о Пробизнесбанке. Это был конкретный пример сотрудничества со Следственным комитетом по делу Пробизнесбанка", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году. В том же году банк признали банкротом. ЦБ выявил в банке операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов хочет взыскать с бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд рублей.

В конце февраля в Польше был задержан бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев. Генпрокуратура направила запрос о выдаче банкира.