"Народный контроль" выявил 165 нарушений маркировки молокосодержащей продукции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Активисты проекта "Единой России" "Народный контроль" направили в Роспотребнадзор данные по 165 выявленным нарушениям маркировки молокосодержащей продукции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

С 11 января в названии и описании продукции, созданной с заменителем молочного жира, не могут использоваться слова, образованные от названий молочных продуктов.

"Почти 3,5 тыс. активистов партпроекта "Народный контроль" проверили упаковки молокосодержащей продукции в 53 регионах страны на ее соответствие новым требованиям и выявили 165 нарушений. Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку фактов нарушения прав потребителей и призвать к ответу недобросовестных производителей", - приводит пресс-служба слова координатора проекта, депутата Госдумы Анны Кувычко.

"Как локальные производители продукции с заменителем молочного жира, так и те, кто поставляет продукцию во все магазины страны, продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение", - подчеркнула Кувычко.

Она добавила, что активисты продолжат проверять, как производители выполняют новые требования о маркировке молокосодержащей продукции.