РСПП оценит возможность нарушения корпоративной этики в ситуации вокруг Калви

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Комиссия по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) оценит возможность нарушения корпоративной этики в ситуации вокруг основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом сообщил в понедельник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По данным следствия, Калви и его сообщники организовали схему, по которой полученный подконтрольным им "Первым коллекторским бюро" от банка "Восточный" кредит на 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии правоохранительных органов, стоимость акций на самом деле составляла 600 тыс. рублей. Дело против Калви было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, при этом сами обвиняемые утверждают, что оно стало следствием корпоративного конфликта с Юсуповым и другим миноритарием "Восточного" Артемом Аветисяном.

"По сути предъявленных обвинений, здесь мы сегодня не можем точно сформулировать нашу позицию, потому что нужна экспертиза. Эта экспертиза будет вестись в двух центрах, один из них - это центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", который с нами работает уже много много лет. Там назначены эксперты на бесплатной основе, которые будут эту работу делать, а второй - это площадка комиссии по этике РСПП, которая решает вопрос не столько, нарушен ли закон, а насколько нарушена предпринимательская, корпоративная этика", - сказал Титов.

По его словам, в комиссии по этике на независимой основе будут выбраны три арбитра из числа опытных предпринимателей. Они расскажут, кто нарушал этику, а кто нет. "Это все-таки серьезная вещь, репутация для предпринимателя, особенно для [Артема] Аветисяна, который кроме того, что он предприниматель-банкир, он еще общественный деятель - он один из руководителей АСИ [Агентства стратегических инициатив], руководит клубом лидеров, поэтому репутация для него не пустой звук", - добавил омбусдмен.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".