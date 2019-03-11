Reuters: PDVSA экстренно восстанавливает энергоснабжение на крупнейшем нефтяном терминале

ТАСС, 11 марта. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA запустила план экстренных мероприятий по восстановлению электроэнергии на крупнейшем в стране нефтяном портовом терминале Хосе. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Согласно источникам агентства, в настоящее время компания не может возобновить экспорт нефти из терминала из-за отключения электричества в стране. Отмечается, что установки для переработки нефти в поясе тяжелой нефти бассейна реки Ориноко, которые перерабатывают до 700 тыс. баррелей нефти в день, работают на минимальном уровне из-за нехватки электроэнергии.

Терминал Хосе является одним из основных экспортных нефтяных терминалов Венесуэлы, указывает Reuters.

7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

8 марта ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась на следующий день после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем.