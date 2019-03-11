Две компании группы "Россети" запустят в 2020 году мобильное приложение учета потребления

МОСКВА. 11 марта. /ТАСС/. "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья", входящие в группу "Россети", планируют в 2020 году начать использование мобильного приложения для контроля состояния приборов учета потребления электроэнергии и снятия показаний, следует из сообщения "МРСК Центра".

Проект "Мобильное приложение" в 2019 году будет протестирован специалистами филиала "Ярэнерго", а в следующем году планируется его распространение и внедрение в других филиалах "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья". Программа будет использована, в том числе, в рамках реализации концепции цифровой трансформации.

Приложение позволяет сократить время на проведение визуального осмотра и снятия показаний приборов учета и уменьшить количество ошибок при переносе данных с листов осмотра. "Возможность подтверждения выявленных дефектов в виде фото- или видеоматериалов обеспечит доказательную базу при выявлении безучетного потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

"МРСК Центра" ведет бизнес на территории 11 областей центральной части России. "МРСК Центра и Приволжья" работает на территории девяти регионов.