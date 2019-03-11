Вячеслав Тюрин возглавил "Газпром инвест"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Генеральным директором ООО "Газпром инвест" назначен Вячеслав Тюрин, ранее возглавлявший ООО "Газпромтранс". Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Тюрин работает в структуре "Газпрома" почти 17 лет, с 2002 года - генеральный директор "Газпромтранса".

Исполняющим обязанности генерального директора "Газпромтранса" назначен первый заместитель генерального директора компании Александр Филин.

ООО "Газпром инвест" - 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром". Является единым заказчиком для реализации крупнейших системных инвестиционных проектов "Газпрома". В сферу деятельности компании входят проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газовой отрасли, а также промышленного и гражданского назначения.

ООО "Газпромтранс" - 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром", единый оператор железнодорожных перевозок группы. Оказывает транспортно-экспедиторские услуги, организует перевозки в прямом и смешанном (несколькими видами транспорта) сообщении, перевалку грузов в портах. Компания выступала также заказчиком строительства железнодорожной линии "Обская - Бованенково".