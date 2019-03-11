Совкомбанк и МКБ допущены до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ) допущены до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

"На сайте электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк- АСТ" опубликован перечень допущенных к торгам участников: ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Московский кредитный банк", - сказали в пресс-службе.

Организатором торгов выступает Банк России. Стартовая цена аукциона составляет 9,857 млрд рублей.

Банк будет продан на голландском аукционе - с постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение в случае, если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников. Снижаться стартовая цена будет каждые полчаса на 1,285 млрд рублей. Шаг аукциона на повышение - 100 млн рублей, торговый период на повышение - 20 минут. Торги пройдут 14 марта.

АТБ с апреля прошлого года санировался через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Банку России принадлежит 99,99% кредитной организации. АТБ будет первым среди санируемых банков, выставленным на продажу.

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