FT: Shell и Siemens составят конкуренцию Маску на рынке домашних энергонакопителей

ТАСС, 11 марта. Сразу две крупные европейские компании, англо-голландская Shell и немецкая Siemens, вышли на рынок домашних накопителей электроэнергии, на котором пока доминирует американская Tesla Powerwall Илона Маска. Как пишет The Financial Times, компании своевременно осваивают рынок, который в будущем станет массовым.

Рынок накопителей электроэнергии для домохозяйств пока находится в начале своего развития. До сих пор на нем доминирует американская Tesla Powerwall, на которую приходится 30% этого рынка, пишет The Financial Times. Однако вскоре ее могут потеснить сразу две европейские компании. Нефтегазовая Shell недавно приобрела крупнейшего в Европе производителя домашних аккумуляторов, немецкую Sonnen. А Siemens объявил о запуске производства собственных непромышленных накопителей электроэнергии.

Домашние аккумуляторы позволяют более эффективно использовать энергию, полученную от солнечных панелей или ветряных станций. Несмотря на свою экологичность, такие генераторы по естественным причинам не отличаются стабильностью. Но с домашним аккумулятором произведенную электроэнергию можно хранить, а если домашняя станция является частью цифровой энергосети, состоящей из множества домохозяйств с аналогичными устройствами, - то и продавать излишки энергии ее участникам.

Пока рынок домашних аккумуляторов является нишевым, как рынок электромобилей, но быстро растущим, отмечает издание. В 2017 году по данным консалтинговой Frost & Sullivan, в мире было продано 90 тыс. таких устройств, более трети этого объема приходится на Германию, Австралию и США. По прогнозу компании, к 2025 году продажи вырастут в шесть раз - до 531 тыс. аккумуляторов. При этом доходы компаний от продажи аккумуляторов вырастут с $711 млн до $4,65 млрд в год за этот период.

"Мы сейчас где-то на полпути к революции, которая преобразит мир в множество городских электросетей, генерирующих энергию с помощью альтернативных источников энергии", - сказал изданию глава энергетической Limejump Эрик Найгард. По его мнению, у этого сегмента есть все перспективы стать масс-маркетом.

По подсчетам британской Wood Mackenzie, стоимость домашних аккумуляторов с 2010 года снизилась для потребителей быстрее, чем предполагалось - с €25 тыс. до €5 тыс. Это объясняется тем, что собственная мини- электростанция позволяет потребителям значительно сократить коммунальные расходы по сравнению с использованием традиционных источников энергии.