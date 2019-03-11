Украина с начала года сократила объем торговли со странами СНГ на 7%

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Объем внешней торговли Украины со странами СНГ в январе-феврале составил $2,794 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

По данным ведомства, экспорт товаров с Украины в страны СНГ сократился на 8%, до $923 млн, импорт - на 6%, до $1,801 млрд. Отрицательное сальдо сократилось и составляет $878 млн. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12%, в импорте - до 21%.

В то же время, по информации ГФС, экспорт товаров с Украины в страны ЕС вырос на 4%, до $3,456 млрд, импорт - на 5%, до $3,749 млрд. Отрицательное сальдо составляет $293 млн. Доля стран ЕС в экспорте с Украины составила 43%, столько же в импорте - 43%.

По данным ГФС, экспорт товаров с Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15%, до $20,153 млрд, импорт - на 10%, до $24,294 млрд. Доля стран ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6%.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в прошлом году товарооборот между Россией и Украиной составил $14,98 млрд, что на 2,12 млрд больше, чем в 2017 году. За год экспорт российских товаров на Украину вырос на 1,6 млрд, достигнув отметки в $9,5 млрд. Импорт составил $5,5 млрд, что на 0,6 млрд превышает показатель 2017 года.