Минпромторг планирует заказать разработку полностью российского SSJ-100

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ планирует в этом году заказать разработку самолета SSJ-100 полностью из российских комплектующих, сказал замглавы департамента авиапромышленности Минпромторга Михаил Богатырев на совещании в Совете Федерации РФ по вопросам модернизации авиапарка.

"Сейчас согласовывается техническое задание на разработку полностью российского самолета SuperJet - 100 (SSJ-100) со 100% замещением [импортных комплектующих], включая двигатели", - сказал Богатырев. По его словам, завершить его согласование планируется в первом полугодии этого года, а с момента утверждения техзадания на разработку потребуется четыре года.

Как добавил Богатырев, двигатель для SuperJet планируется разработать на базе двигателя ПД-14. В результате самолет будет импортозамещен вплоть "до трубопроводов". Сейчас двигатели ПД-14 планируется ставить на авиалайнер МС-21, идут испытания первого серийного образца, а также идут разработки вариантов с меньшей тягой.

SuperJet сейчас оснащается двигателями российско-французского производства SaM146, при эксплуатации которых авиакомпании столкнулись с нехваткой и длительными сроками поставки запчастей при поломках.

В 2018 году началась разработка модификации SSJ-100R, которая предполагает увеличение доли российских компонентов до 50-60%.