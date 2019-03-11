Авиакомпания "Якутия" предложила выкупить в Узбекистане шесть Ил-114-100

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" предложила чиновникам и сенаторам поддержать покупку в Узбекистане шести самолетов Ил-114-100 с канадскими двигателями, которые сейчас "простаивают". Как рассказал на совещании в Совете Федерации РФ по вопросам модернизации авиапарка глава авиакомпании Владимир Горбунов, это позволит не допустить срыва снабжения арктических регионов до появления в 2023 году Ил-114 с российским двигателем.

"В Узбекистане стоят шесть самолетов Ил-114-100 с двигателями фирмы Pratt & Whitney, - рассказал Горбунов. - С Красноярской авиакомпанией "КрасАвиа" мы могли бы по три самолета взять. И могли бы два региона научить на этих самолетах летать". Он пояснил, что речь может идти о субсидируемой государством покупке лизинговой компании с последующей передачей самолетов в эксплуатацию. Стоимость такой покупки, по словам Горбунова, составит порядка $50 млн, в которые включены тренажеры, дополнительное оборудование и запас запчастей.

Как пояснил Горбунов, сейчас авиакомпаниями эксплуатируются в основном Ан-24, которым уже "под 50 лет". На замену им разрабатывается Ил-114-300 с российским двигателем ТВ7-117СТ-01, производство которого планируется с 2023 года.

"Мы понимаем, что не все Ан-24 "дойдут" до этого, - отметил Горбунов. - А мы что, снабжение арктических регионов остановим? Этого допустить нельзя".

Узбекистанские Ил-114-100, как пояснил Горбунов, произведены в период с 2006 по 2013 годы и не эксплуатируются с прошлого года, так как из-за возросшего пассажиропотока были заменены на А320.

"Это российские самолеты, с российским сертификатом типа. Их нужно просто выкупить и ставить на подконтрольную эксплуатацию. А если они будут летать в Якутии, они будут летать везде", - подчеркнул он, добавив, что такой ход также предохранит от многих неизбежных "детских болезней" с началом поставок Ил-114-300.

Ил-114-300 является глубокой модернизацией советского самолета Ил-114. Он рассчитан на использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения.