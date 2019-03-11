Янтарный комбинат в Калининграде проведет в апреле аукцион для художников

КАЛИНИНГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") в апреле 2019 года проведет аукцион по продаже янтаря-сырца на сумму 1,4 млн рублей для художников. Участниками торгов могут стать члены Калининградской гильдии мастеров янтарных дел или Творческого союза художников России, сообщила ТАСС пресс-секретарь комбината Анастасия Аксенова.

Торги для художников станут вторым аукционом янтарного комбината в 2019 году. На первом - для переработчиков в феврале - реализовано 11 лотов, выставленных комбинатом, общим весом 15,5 тонн на сумму 103,8 млн рублей.

"Первый в нынешнем году аукцион для художников состоится 12 апреля. На торги выставляются 58 лотов янтаря-сырца общим весом более 146 кг на общую стартовую сумму 1,4 млн рублей", - сказала она, уточнив, что вес лотов - от 50 г до 25 кг.

Аксенова отметила, что лоты сформированы с учетом потребностей и пожеланий художников, а также практики проведенных в 2018 году двух подобных аукционов. Тогда, по ее данным, художники приобрели 165 кг янтаря-сырца на общую сумму 2 млн 784 тыс. рублей.

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря. Добыча ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого 50 млн лет. Запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. тонн. В 2018 году добыча составила рекордные 500 тонн янтаря, превысив показатель 2017 года - 453 тонны - более чем на 10%.