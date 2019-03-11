Газпромбанк не проводит операции по счетам компаний Венесуэлы, подпавших под санкции США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Газпромбанк не проводит операции по счетам компаний Венесуэлы, против которых введены санкции США. На деятельности банка новые санкции не отразятся. Об этом ТАСС сообщил представитель кредитной организации.

"На деятельности Газпромбанка это [введение санкций США в отношении ряда венесуэльских компаний] не скажется. У банка есть миноритарный пакет акций "Еврофинанс Моснарбанка", операций по счетам компаний, санкционированных США в рамках программы санкций против Венесуэлы, Газпрормбанк не проводит. Планы банка в отношении миноритарного пакета "Еврофинанс Моснарбанка" в сложившихся условиях мы пока не комментируем", - сказал представитель банка.

Ранее в понедельник минфин США ввел санкции в отношении банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. В ведомстве подчеркнули, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим президента Николаса Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы.

В пресс-службе "Еврофинанс Моснарбанка" ТАСС сообщили, что кредитная организация продолжает работать в обычном режиме, выполняет все обязательства перед клиентами.

"Еврофинанс Моснарбанк" находится на 96 месте среди российских банков по размеру активов и является российско-венесуэльским совместным банком, действующим в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Венесуэлы об учреждении российско-венесуэльского банка. Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе "Еврофинанс Моснарбанка" для финансирования совместных проектов в 2009 году.

Акционерами кредитной организации являются венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A (49,99%), Газпромбанк и его дочерняя компания "Новфинтех" (25% + одна акция), ВТБ и его зарубежные "дочки" - ITC Consultants и VTBBank (25% + одна акция). Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что ВТБ рассматривает выход из капитала банка, идет поиск покупателя.