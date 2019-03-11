В Total считают, что продажи СПГ в ближайшие 20 лет превзойдут рынок трубопроводного газа

ХЬЮСТОН, 11 марта. /ТАСС/. Рынок сжиженного природного газа (СПГ) в перспективе до 2040 года может превзойти по объемам продаж рынок трубопроводного природного газа. Такое мнение высказал глава дивизиона по разведке и добыче Total Арно Брюллак, выступая на отраслевой конференции CERAWeek, организованной компанией IHS Markit в Хьюстоне.

"Рынок СПГ сильно недооценен. За последние два года он рос темпами на 9% в год. Но мы считаем, что в перспективе до 2040 года он будет расти в среднем на 5% в год. По сути, рост составит от 2,5 до четырех раз за 20 лет, и объем продаж сжиженного газа превысит объемы проданного трубопроводного газа", - сказал он.

При этом рынок СПГ сейчас активно диверсифицируется, добавил его коллега, глава газового дивизиона Shell Мартин Ветсалер. По его словам, производители СПГ сейчас ориентируются больше на компактных потребителей, на меньшие по объемам рынки.

"Еще несколько лет назад можно было поставлять газ нескольким азиатским импортерам. Сейчас вам нужен большой фронт-офис, который будет искать новые рынки, новых покупателей. Рост происходит во многих точках мира, но требует уже гораздо больших компетенций, чем раньше", - рассуждал он.

Брюллак добавил, что развитию конкурентоспособности рынка СПГ способствует конкуренция. В этой связи он отметил СПГ-проекты компании "Новатэк", акционером является Total. "Русский газ очень конкурентоспособный. Запасы полуострова Ямал сопоставимы с запасами газа Катара", - отметил он.

6 марта сообщалось, что "Новатэк" закрыл сделку по продаже французской Total 10% в своем втором проекте - "Арктик СПГ - 2". Условия вхождения Total в проект включают оплату 10% доли участия и финансирование "Арктик СПГ - 2" через взносы в капитал.