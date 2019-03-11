Нижегородская область намерена увеличить перечень экспортируемой продукции в сфере АПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области разрабатывают проект по расширению перечня экспортируемой продукции и компаний-экспортеров в сфере АПК, сообщил ТАСС в понедельник глава региона Глеб Никитин.

"Прорабатываем вопросы по увеличению количества предприятий-экспортеров и по расширению перечня экспортируемой продукции в сфере агропромышленного комплекса", - сказал он.

Никитин отметил, что для области поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за рубеж - новое направление.

По словам губернатора, победа нижегородской компании "Эхо", выпускающей соленья, квашения, маринады и другие готовые к употреблению продукты, в номинации "Лучший сельскохозяйственный проект" национальной премии "Бизнес-успех" подтверждает значимость малого бизнеса в регионах. "Производитель смог вывести свою продукцию на экспортные рынки и уже отгрузил первые партии квашеной капусты в Канаду и Австралию", - отметил Никитин.

Он напомнил, что в целях экспортного роста реализуется региональный проект "Экспорт продукции АПК Нижегородской области", который предусматривает увеличение экспорта такой продукции в 2,2 раза до $492 млн к 2024 году.

"Проект предполагает рост экспорта масложировой, кондитерской, молочной, яичной продукции и безалкогольных напитков", - отметил он.

По данным регионального минсельхоза, за 11 месяцев 2018 года предприятия агропромышленного комплекса области экспортировали продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму порядка $192 млн, что на $3,7 млн больше соответствующего периода позапрошлого года.