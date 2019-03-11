Трамп предлагает взимать плату с производителей электронных сигарет

ТАСС, 11 марта. Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год (начинается в Соединенных Штатах в октябре 2019 года) предлагает взимать плату с производителей электронных сигарет и других видов электронных систем доставки никотина. Документ опубликован в понедельник на сайте Белого дома.

В нем уточняется, что электронные сигареты, производимые в США или импортируемые, будут включены в категорию товаров, за пользование которыми положено взимать взносы.

Как ожидается, эта мера позволит Управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) получать дополнительно $100 млн в год.

"Это предложение гарантирует FDA ресурсы для реагирования на тревожный рост потребления электронных сигарет среди молодежи, а также на новые угрозы здоровью населения", - отмечается в документе.