Экспозиция проектов развития Москвы будет представлена на выставке MIPIM в Каннах

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Тридцатая Международная инвестиционная выставка MIPIM-2019 открывается во вторник во Франции и продлится до 14 марта. Деловую программу правительства Москвы откроет конференция "Москва в движении: перемены, приоритеты, тренды", где с ключевым докладом выступит заммэра Марат Хуснуллин.

В экспозиции, организованной правительством Москвы, будут представлены ключевые проекты развития города, включая Новую Москву. На стенде столицы продемонстрируют обновленный мультимедийный мобильный комплекс "Карта Москвы". Одним из основных проектов, о которых в рамках выставки расскажут столичные власти, станет программа реновации. О ней речь поведут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин на панельной дискуссии "Преобразуя городскую реальность: реновация жилого фонда в Москве".

В рамках MIPIM представители делегации Москвы примут участие в дискуссиях "Точки роста. Новые этапы развития современных городов", "Спортивные кластеры в мегаполисах: современный городской тренд", "Большой Париж - Большая Москва: продолжение диалога". На выставке состоится конференция "Инвестиционный рынок Москвы: разделяя успех", в рамках которой запланирован телемост Канны - Нью-Йорк для интерактивного общения с ведущими зарубежными экспертами в области урбанистики, архитектуры и девелопмента.

В последний день работы выставки, 14 марта, состоится церемония награждения победителей MIPIM Awards в Каннском дворце конгрессов и фестивалей. В этом году в числе финалистов премии - столичный парк "Зарядье", который представлен в номинации "Лучший проект восстановления городской среды" вместе с экопарком в китайском Чанчуне, Национальным центром искусств в Гаосюне (Тайвань) и проектом реконструкции старого центра Франкфурта-на-Майне (Германия).