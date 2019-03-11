В Boeing уверены в безопасности эксплуатации лайнеров 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Руководство американской компании Boeing выразило уверенность в безопасности дальнейшей эксплуатации пассажирских авиалайнеров Boeing 737 MAX, несмотря на катастрофу, произошедшую в Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters .

Его журналисты ознакомились с письмом, которое распространил среди сотрудников компании ее генеральный директор. В послании констатируется, что расследование обстоятельств катастрофы находится на ранней стадии и на данный момент нет необходимости в публикации новых рекомендаций относительно полетов данных лайнеров.

Ранее в понедельник уверенность в безопасности эксплуатации Boeing 737 MAX выразило Федеральное авиационное управление США. По данным телеканала NBC, крупные американские авиакомпании, в том числе American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines не намерены отказываться от самолетов данного типа.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Это уже вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла атаки, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.