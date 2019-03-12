Канадские авиакомпании не будут отказываться от использования Boeing 737 MAX 8

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. Канадские авиакомпании не будут отказываться от использования имеющихся в их распоряжении самолетов Boeing 737 MAX 8 в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр транспорта страны Марк Гарно во время поездки в Монреаль.

"[Об этом говорить] преждевременно", - цитирует телеканал CBC его ответ на вопрос о том, откажутся ли канадские авиаперевозчики от использования этих лайнеров. "Я бы без колебаний сейчас полетел на таком типе самолета. Эти самолеты имеют миллионы часов налета", - пояснил министр.

В настоящее время три авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 MAX 8.

В понедельник власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX 8. Поводом послужило падение самолета этой модели 10 марта в Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек из 35 стран, в том числе 18 канадцев и трех россиян.