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"Ъ": Совкомбанк может приобрести у АФК "Система" 25% "Детского мира"

На данный момент "Системе" принадлежит 52,1% акций "Детского мира"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Совкомбанк планирует приобрести долю в размере 25% принадлежащих АФК "Система" акций в "Детском мире". Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, а также собеседника в банковских кругах.

На данный момент АФК "Система" принадлежит 52,1% "Детского мира", у Российско-китайского инвестиционного фонда - 14%, еще 33,5% акций ретейлера торгуются на Московской бирже, остальные акции - у менеджмента компании.

Как пишет "Коммерсантъ", на закрытии торгов на Московской бирже 7 марта стоимость данного пакета акций составила 16,32 млрд рублей, в то время как вся доля АФК составляет около 33,95 млрд рублей.

Ранее председатель совета директоров и основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщал, что число претендентов на покупку контрольной доли "Детского мира" у АФК "Система" увеличилось до 12, среди них есть иностранные представители. По его словам, бизнесмен Михаил Гуцериев и его финансовая группа "Сафмар" являются основными претендентами. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд присоединится к АФК "Система" в продаже акций "Детского мира" в случае такого решения.

Кроме того, во время форума в Давосе президент, председатель правления АФК "Система" Андрей Дубовсков сообщил журналистам, что корпорация намерена продать пакет акций "Детского мира" в 2019 году. По его словам, одной из причин продажи доли стало стремление снизить долговую нагрузку АФК "Система", которая, по данным на конец III квартала 2018 года, составляла 228,1 млрд рублей. В феврале в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Евтушенков заявил, что корпорация может передумать продавать пакет акций "Детского мира" из-за высоких темпов развития ритейлера.

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