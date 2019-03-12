Эпидемия ящура животных не привела к подъему цен на свинину в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Прошедшая в январе-феврале 2019 года в Приморье эпидемия ящура животных не привела к подъему цен на свинину, сообщается во вторник на сайте администрации Приморского края.

Ранее в регионе было зарегистрировано более десяти случаев заражения свиней ящуром, в том числе на одном из комплексов "Русагро" в Михайловском районе, предприятиях "Мерси-трейд" и "Приморский бекон" в Спасском районе, в нескольких личных подсобных хозяйствах Уссурийска и Октябрьского района, а также в исправительных колониях ИК-6 и ИК-33, где также содержалось поголовье свиней. В общей сложности было уничтожено свыше 75 тыс. голов свиней.

"Эпидемия ящура не привела к росту цен на свинину в Приморском крае. По информации краевого департамента лицензирования и торговли, цены на свинину в супермаркетах Владивостока остаются на уровне прошлого месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цены за кг мяса в торговых сетях варьируются от 250 до 300 рублей. Последний очаг распространения болезни был ликвидирован 18 февраля.

Ранее власти Приморья уже заявляли, что вспышка ящура в Приморье не должна оказать серьезного влияния на продовольственный рынок в регионе. Предприятия, где был зафиксирован вирус, поставляют чуть больше 10% от общего объема продаваемой в крае свинины или 13,5 тыс. тонн свинины в год.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных. Оно быстро распространяется, в том числе воздушно- капельным путем. Для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Власти Приморья рекомендовали жителям края воздержаться от покупки сырого мяса в неустановленных местах торговли.