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Машиностроительные компании из России обсуждают возможность выхода на рынок Аргентины

По словам представителя российского Минпромторга Евгения Корчевого, аргентинцы хотят, чтобы производство иностранной продукции было организовано на территории республики

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 марта. /ТАСС/. Представители российских предприятий, специализирующихся на сельскохозяйственной и строительно-дорожной технике, обсуждают в Аргентине возможность вывода своей продукции на местный рынок. Об этом сообщил в понедельник директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой, возглавляющий делегацию.

"В Аргентине было очень сложное получение импортных лицензий, и это ставило практически запрет на импорт нашей продукции. Сейчас этот процесс облегчился, и появилась возможность импортировать сюда машины", - сказал он журналистам в Буэнос-Айресе.

Корчевой отметил, что аргентинцы при этом хотят, чтобы производство иностранной продукции было организовано на территории республики. "И, как мы сегодня слышали, наши заводы готовы и у них есть опыт успешной организации совместных предприятий по миру", - добавил он.

"То, что Аргентина либерализовала ввоз техники из-за рубежа, в конечном счете может привести к созданию совместного российско-аргентинского производства, но, конечно, это будет не через год или два", - отметил Корчевой.

По словам представителя Минпромторга, выход на аргентинский рынок является частью стратегии по выполнению указа президента РФ Владимира Путина об увеличении экспорта продукции машиностроения на $50 млрд к 2024 году. "Мы понимаем, что, чтобы удвоить экспорт, нужно выходить на новые рынки, нужно приходить в те страны, где российскую продукцию не знают, и Аргентина - это одна из стран, где наша продукция может быть очень востребована", - отметил Корчевой.

В рамках визита в Аргентину российская делегация проведет встречи с потенциальными партнерами и посетит агропромышленную выставку Expoagro.

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