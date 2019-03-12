СМИ: Греция сможет выполнить требования ЕС до 25 марта с целью получить €970 млн

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Греция рассчитывает выполнить свои обязательства перед Еврогруппой по реформам до 25 марта для того, чтобы ей были переведены обещанные €970 млн. Об этом заявили в понедельник вечером источники в министерстве финансов Греции, сообщает газета Naftemporiki.

Комментируя итоги заседания Еврогруппы в понедельник, на котором было отложено до следующего заседания в Бухаресте 5 апреля принятие решения о переводе Греции €970 млн, источники заявили, что на заседании "во время обсуждения по второму докладу Европейской комиссии в отношении Греции в рамках надзора после окончания действия [в августе 2018 года последнего] меморандума [кредитного соглашения] был отмечен существенный прогресс, достигнутый в реализации действий, предпринятых правительством Греции, и указано на сохранение положительного импульса в усилиях по осуществлению реформ в стране".

Как указывает издание, согласно тем же греческим источникам, единственная тема, которая остается открытой, касается принятия нового закона, который должен сменить заканчивающий действие старый закон, направленный на защиту первичного жилья должников по ипотечным кредитам от его продажи банками на аукционах. По словам источников, насчет нового закона достигнуто широкое согласие по его основным направлениям, "остается окончательно доработать некоторые параметры".

"Оценено, что абсолютно возможно завершить все процессы до следующего заседания рабочей группы Еврогруппы (Euroworking Group) 25 марта", - подчеркнули источники в министерстве финансов Греции.

Деньги после реализации реформ

Министры финансов Еврозоны на своем заседании в понедельник дали понять, что они могут перевести Греции примерно €970 млн в апреле, если Афины завершат выполнение реформ, согласованных с международными кредиторами по окончании действия в августе 2018 года третьей программы макроэкономической помощи.

После заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену заявил, что если Греция выполнит все обязательства по реформам, то "Еврогруппа на своем заседании в апреле рассмотрит дальнейшие меры по облегчению бремени задолженности" Греции. По словам Сентену, "главная нерешенная проблема - это возможная новая схема защиты первичного жилья [от продажи на аукционах]".

Как заявила Европейская комиссия, Греция на данный момент реализовала 13 из 16 обещанных реформ.

Согласно заключенной в июне 2018 года договоренности с кредиторами еврозоны, Греция будет получать с целью облегчения бремени задолженности каждые шесть месяцев до 2022 года прибыль, которую центробанки еврозоны приобретают от нахождения в их активах греческих государственных облигаций. Но эти деньги могут быть переведены в Грецию только в том случае, если страна выполняет все обещанные реформы и не отступает от ранее принятых обязательств. На данный момент доходы центробанков еврозоны от греческих ценных бумаг оцениваются на уровне €974 млн.

Программы кредитной поддержки

Программа внешней помощи Греции стартовала в 2010 году. За это время страны еврозоны и МВФ приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые. Третья кредитная программа объемом около €86 млрд была принята странами зоны евро в августе 2015 года на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Эта программа завершилась в августе 2018 года.