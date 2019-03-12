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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Мексиканский авиаперевозчик приостанавливает использование Boeing 737 MAX 8

В эксплуатации Aeromexico находятся шесть таких лайнеров

МЕХИКО, 12 марта. /ТАСС/. Крупный мексиканский авиаперевозчик Aeromexico решил приостановить использование имеющихся у него самолетов Boeing 737 MАX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом говорится в новом заявлении компании, обнародованном в понедельник вечером.

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Ранее в тот же день компания сообщала, что ее Boeing 737 MАX 8, которые находятся "в отличном состоянии", продолжат летать, однако затем изменила свою позицию. "Авиакомпания повторяет, что полностью уверена в безопасности своего флота, - говорится в новом документе. - Тем не менее Aeromexico решила временно отказаться от задействования своих шести Boeing 737 MAX 8, пока не будут получены убедительные сведения о ходе расследования трагического инцидента в Эфиопии". Раздел на сайте перевозчика, где было опубликовано новое заявление, в понедельник вечером был временно недоступен.

В понедельник власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX 8. Поводом послужило падение самолета этой модели 10 марта в Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек из 35 стран, в том числе трех россиян.

Теги
ЭфиопияМексикаКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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