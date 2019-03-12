Ветряная электростанция "Русгидро" на севере Якутии показала эффективность в условиях зимы

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Четыре месяца эксплуатации ветряной электростанции компании "Русгидро" в изолированном арктическом поселке Тикси в Якутии доказали эффективность оборудования в условиях экстремально низких температур, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

Ветроэлектростанцию из трех ветроустановок мощностью 900 кВт фирмы Komaihaltec запустили в ноябре 2018 года. Сейчас ветроэлектростанция работает совместно с существующей дизельной электростанцией поселка.

"Ветряная электростанция, построенная "Русгидро" совместно с японскими партнерами в арктическом поселке Тикси, продемонстрировала высокую эффективность и надежность работы в суровом арктическом климате. Зимой 2018-2019 годов температура воздуха в Тикси опускалась до - 42 градусов, а скорость ветра достигала 30 м/с. При этом ветроэлектростанция работала в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с запуском ветроэлектростанции установки началась выработка экологически чистой электроэнергии для изолированного полярного поселка Тикси, в котором проживают более 4,6 тыс. человек. Работа станции повышает надежность энергоснабжения Тикси и снижает потребление привозного дизельного топлива. По оценке компании, экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год.

Старт проекту был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума, когда "Русгидро", правительство Якутии и Правительственная организация Японии по разработке новых энергетических и промышленных технологий в сфере сотрудничества в энергетике (NEDO) подписали соглашение о строительстве ветродизельного комплекса в Тикси.