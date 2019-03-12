Сингапур полностью запретил использование на своей территории самолетов Boeing 737 MAX

СИНГАПУР, 12 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура распорядились приостановить эксплуатацию всех разновидностей самолетов Boeing 737 MAX, введя запрет на их использование в том числе и зарубежными компаниями, совершающими рейсы в республику. Распоряжение вступает в силу с 12 марта, сообщается в заявлении Управления гражданской авиации страны.

"Власти совместно с руководством аэропорта Чанги работают для снижения негативных последствий данного решения", - указывается в заявлении. Также отмечается, что управление "будет заниматься дополнительным сбором информации и оценкой риска безопасности, связанного с продолжением эксплуатации Boeing 737 MAX при полетах любых авиакомпаний в Сингапур".

На настоящий момент о приостановке полетов лайнеров этой модели, помимо Ethiopian Airlines, уже заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти КНР и Индонезии также распорядились о временном прекращении использования этих воздушных судов.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.