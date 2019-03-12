Маск заявил, что не нарушал досудебное соглашение с американским регулятором

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Tesla Илон Маск настаивает на том, что обвинения в его адрес в нарушении досудебного соглашения с регулирующим органом являются безосновательными. Об этом говорится в документах, поступивших в понедельник в электронную базу суда в Нью-Йорке.

Материалы были поданы адвокатами предпринимателя в ответ на претензии со стороны федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которые касаются записи, оставленной Маском в Twitter 19 февраля. Бизнесмен тогда написал, что "в 2011 году Tesla выпустила ноль автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тыс.". Представители регулятора назвали приведенные Маском данные не соответствующими действительности и подчеркнули, что он не согласовал их публикацию с другими представителями руководства компании. Комиссия в связи с этим 25 февраля попросила суд в Нью-Йорке признать, что бизнесмен нарушил взятые на себя ранее по условиям соглашения обязательства.

В поданных адвокатами Маска документах подчеркивается, что в его сообщении не было "информации, которую можно было бы счесть существенной", и поэтому обвинения в нарушении соглашения являются безосновательными. В материалах отмечается, что запись предпринимателя следует расценивать как "сделанное с гордостью и оптимизмом повторно объявление опубликованной ранее информации".

Адвокаты бизнесмена также утверждают, что он в полной мере соблюдает требования комиссии согласовывать все записи в Twitter, касающиеся Tesla, с другими представителями руководства этой компании. Юристы Маска также заостряют внимание на том, что курс акций Tesla не изменился значительным образом сразу же после публикации указанного сообщения.

В октябре 2018 года суд в Нью-Йорке утвердил соглашение между Tesla и комиссией, касающееся претензий последней из-за скандального заявления Маска о наличии якобы достаточных средств для выкупа акций компании. Согласно условиям договоренности, достигнутой в конце сентября, Маск был обязан выплатить $20 млн регулятору и уйти с поста председателя совета директоров не менее чем на три года, но при сохранении поста руководителя Tesla.