Счетная палата нашла нарушения в работе Росгеологии

"Росгеология не в полном объеме выполняет свои обязательства по госконтрактам с Роснедрами. В результате агентство не может полностью освоить бюджетные ассигнования, которые ему выделяются на мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы", - подчеркнули в контрольном органе, добавив также, что эта тенденция наблюдается с 2016 года.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" не в полном объеме выполняет обязательства по государственным контрактам с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), говорится в сообщении Счетной палаты.

Так, из-за неисполнения обязательств Росгеологии неосвоенные остатки бюджета Роснедр по итогам 2018 года достигли 4,3 млрд рублей.

Всего с 2015 года Роснедра заключили с холдингом 234 госконтракта на 70,1 млрд рублей. На конец 2018 года завершены 108 контрактов на сумму 22,3 млрд рублей, из них 10 - с нарушением срока. Еще 11 госконтрактов стороны досрочно прекратили, так как увидели риски, что поставленные геологическими заданиями результаты не будут выполнены.

В итоге с учетом неисполненных обязательств 2018 года Росгеология в 2019 году должна выполнить работы на сумму свыше 20 млрд рублей по 126 государственным контрактам. "Это в 1,3 раза превышает среднегодовой объем обязательств по контрактам и влечет риски очередного срыва сроков их реализации", - отметили в Счетной палате.

По мнению контрольного органа, к нарушению сроков исполнения государственных контрактов привели организационные недостатки со стороны как Росгеологии, так и Роснедр. В частности, на организационный процесс в среднем уходит два-четыре месяца, а на подготовку проектной документации и проведение ее экспертизы - от четырех до шести месяцев. "В результате в первый год действия контракта исполнитель не может приступить к полевым работам в связи с наступлением неблагоприятного для этого времени года", - заключили в Счетной палате.

"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.