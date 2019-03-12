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Минпромторг может объединить субсидии по лизингу и на покупку газомоторной техники

При этом в 2019 году эти субсидии останутся раздельными

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ может объединить субсидии по лизингу и на покупку газомоторной техники, в этом случае газомоторную технику можно будет брать в лизинг. Об этом сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В правительстве сейчас обсуждается вопрос о создании единых механизмов поддержки спроса на разную машиностроительную продукцию. В том числе обсуждается объединение субсидии на лизинг и на покупку газомоторной техники. Газомоторная техника в этом случае получит возможность участия в лизинговой схеме", - сказал он.

При этом в 2019 году субсидии на лизинг и на газомоторную технику останутся раздельными. Новый формат субсидированиея будет обсуждаться при формировании бюджета на 2020-2022 годы.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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