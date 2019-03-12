Новак примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку

БАКУ, 12 марта. /ТАСС/. Представители 14 стран, в том числе министр энергетики РФ Александр Новак, подтвердили участие в 13-м министерском заседании совместного мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в столице Азербайджана 18 марта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба минэнерго Азербайджана.

"17-18 марта в Баку состоится 27-е заседание совместного технического комитета (JTC) и 13-е министерское заседание совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК и не членов ОПЕК. Свое участие в них на высоком уровне подтвердили уже представители 14 стран", - сказано в сообщении пресс-службы.

В заседаниях примут участие генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, президент ОПЕК, министр нефтяной промышленности и глава нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA Мануэль Кеведо, председатель JMMC, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров корпорации Saudi Aramco Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, министры энергетики стран ОПЕК: Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии.

"Из стран не членов ОПЕК планируется участие министров энергетики России, Казахстана, Судана", - говорится в сообщении. Кроме того, в заседаниях примут участие высокопоставленные представители Конго, Ливии, Бахрейна и Брунея.