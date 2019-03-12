Роскачество запустило проверку злакового хлеба

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскачество совместно с Минпромторгом РФ начало поверку так называемого полезного, злакового хлеба, продающегося в российской рознице. Об этом говорится в сообщении организации.

Исследование позволит не только оценить качество такой продукции, но и предоставить потребителю навигатор по выбору "здорового" хлеба. При этом эксперты намерены по результатам исследования разработать меры по развитию отрасли, отметили в Роскачестве.

"Исследование пройдет по трем направлениям - на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, изучат такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. Важным вектором исследования станет изучение состава хлеба, изучение сортности муки и полезных свойств продукта", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты соотнесут маркировку с фактическими свойствами хлеба, чтобы проверить, действительно ли "фитнес-хлеб" полезнее обычного.

"Среди населения растет спрос на продукцию диетического назначения, богатую макро- и микронутриентами. Поэтому в ближайшие несколько лет нам предстоит обеспечить рынок полезными продуктами. Соответствующая стратегическая задача стоит на государственном уровне. В то же время, сегодня мы видим недостаток информированности потребителей о свойствах таких продуктов, поэтому мониторинг "полезного" хлеба со стороны Роскачества позволит решить эту задачу", - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в релизе.

Как ранее сообщил в интервью ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов, эксперты организации намерены в 2019 году проверить продукты питания, относящиеся к полезной для здоровья пище, а также минеральную воду и пивные напитки.

Проблемы в отрасли

В преддверии запуска исследования злакового хлеба в Роскачестве прошло экспертное совещание. "Уже сейчас очевидны правовые пробелы регулирования данного сектора рынка и отсутствие единой классификации - в России и странах СНГ среди терминов, принятых в хлебопекарном производстве, нет понятия "злаковый хлеб". Поэтому представители отрасли считают исследование необходимым и своевременным", - отметили в Роскачестве.

Отсутствие законодательно закрепленной терминологии приводит к тому, что маркетологи вводят потребителей в заблуждение, отмечают эксперты. Например, использование на упаковке хлеба маркировки "витаминизированный", "энергия здоровья", "живое зерно" , "на зернах, без муки" не всегда отражает фактические качественные характеристики продукта или используются на нецельнозерновом хлебе.

Поэтому эксперты намерены разработать единую классификацию с указанием требований к показателям качества и безопасности злакового хлеба.