FT: посол США в России не поедет на ПМЭФ, пока Калви остается под арестом

ТАСС, 12 марта. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что не поедет на предстоящий 6-8 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пока основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники газета Financial Times .

По ее данным, об этом глава дипмиссии США сказал представителям американского бизнеса в России в феврале. В посольстве США в РФ от комментариев отказались, уточняет издание.

От участия в форуме могут воздержаться также представители крупных американских компаний, пишет Financial Times. Согласно ее информации, с начала расследования в отношении Калви несколько бизнесменов из США отменили запланированные поездки в РФ или обратились за консультацией относительно обеспечения безопасности находящихся в России американских сотрудников.