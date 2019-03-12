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Ларса Леманна назначили президентом пивоваренной компании "Балтика"

Предыдущий руководитель компании Яцек Пастушка возглавит в Carlsberg Group регион Западная Европа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ларс Леманн назначен членом исполнительного комитета Carlsberg Group, вице-президентом по региону Восточная Европа и президентом "Балтика". Об этом говорится в сообщении компании.

На этом посту он сменит Яцека Пастушку, который возглавит в Carlsberg Group регион Западная Европа с 1 мая.

Ларс Леманн начал карьеру в Carlsberg Group в 2003 году, занимал несколько разных позиций, включая должность вице-президента по коммерческим вопросам региона Восточная Европа. Также он отвечал за подразделение, занимающееся экспортом, лицензионным производством и продажами в магазинах беспошлинной торговли. С 2016 года Ларс занимал должность генерального директора Carlsberg Malaysia.

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group один из крупнейших производителей пива в России. "Балтике" принадлежат восемь заводов в России и широкий портфель брендов пива.

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