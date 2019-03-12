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Колебания курса рубля
Обновлено 

Курс доллара снизился до 65,81 рубля

Курс евро опустился до 74,2 рубля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 65,81 рубля.

Курс евро опустился на одну копейку и составил 74,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,42%, до уровня в 2476,35 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,66% и составил 1184,51 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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